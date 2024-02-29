Бассейн в Перми на улице Гашкова получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Бассейн на ул. Гашкова, 20а в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Региональное министерство по управлению имуществом сегодня, 29 февраля, выдало соответсвующий документ, сообщает глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
В трёхэтажном здании расположены плавательный и развлекательный бассейны, тренажёрный зал, зал единоборств и сауна.
Впрочем, срока открытия бассейна Соснин пока не называет. По его словам, «впереди несколько процедурных вопросов. О точной дате открытия бассейна для пермяков обязательно сообщу».