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Updated Сегодня, 13:26

Бассейн в Перми на улице Гашкова получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Бассейн в Перми на улице Гашкова получил разрешение на ввод в эксплуатацию

29 февраля 2024, 13:24
Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина
В комплексе два бассейна, тренажёрный зал и зал единоборств.

Бассейн на ул. Гашкова, 20а в Перми получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Региональное министерство по управлению имуществом сегодня, 29 февраля, выдало соответсвующий документ, сообщает глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

В трёхэтажном здании расположены плавательный и развлекательный бассейны, тренажёрный зал, зал единоборств и сауна.

Впрочем, срока открытия бассейна Соснин пока не называет. По его словам, «впереди несколько процедурных вопросов. О точной дате открытия бассейна для пермяков обязательно сообщу».

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#Спорт#Пермь#Бассейн#Эдуард соснин
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