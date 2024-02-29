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Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Большинству россиян зимой сложнее просыпаться по утрам

29 февраля 2024, 18:51
Все мы знаем, как сложно просыпаться по утрам. Но не всем удается сразу встать с кровати. Исследователи спросили россиян, насколько легко им удается начать новый день.

Оказалось, что каждый пятый человек переводит будильник на несколько минут вперед. 48% просыпаются сразу после первого звона, а 10% могут пробуждаться в нужное время без помощи будильника, пишет sovainfo.ru.

73% из тех, кто не любит рано вставать, откладывают подъем на 1-2 раза. 21% опрошенных пропускают 3 или 4 звонка, а 6% могут менять время пробуждения пять раз и более.

Летом россиянам проще вставать рано — так сказали 51% участников опроса. Весной с легкостью просыпаются 6% опрошенных, а самые сложные утра приходятся на осень и зиму.

46% респондентов заявили, что никогда не засыпали после звонка будильника, 36% признались, что такое случалось всего несколько раз в их жизни, 12% пропускают утро несколько раз в год, а 6% делают это регулярно.

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