Большинству россиян зимой сложнее просыпаться по утрам

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Оказалось, что каждый пятый человек переводит будильник на несколько минут вперед. 48% просыпаются сразу после первого звона, а 10% могут пробуждаться в нужное время без помощи будильника, пишет sovainfo.ru.
73% из тех, кто не любит рано вставать, откладывают подъем на 1-2 раза. 21% опрошенных пропускают 3 или 4 звонка, а 6% могут менять время пробуждения пять раз и более.
Летом россиянам проще вставать рано — так сказали 51% участников опроса. Весной с легкостью просыпаются 6% опрошенных, а самые сложные утра приходятся на осень и зиму.
46% респондентов заявили, что никогда не засыпали после звонка будильника, 36% признались, что такое случалось всего несколько раз в их жизни, 12% пропускают утро несколько раз в год, а 6% делают это регулярно.