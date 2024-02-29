Бывшему руководителю управления автодорог Прикамья продлили домашний арест

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Updated Сегодня, 09:55
Свердловский районный суд продлил срок содержания бывшему руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову, стало известно журналисту Properm.ru. В пресс-службе инстанции подтвердили, что обвиняемому в получении 15,8 млн рублей взятки экс-чиновнику меру пресечения продлили до 2 мая, как и срок расследования уголовного дела.
Одновременно с тем вступил в силу и не был обжалован приговор экс-руководителю «Горсвета» Игорю Дороднову, выступавшему посредником при передаче взятки Уголькову от предпринимателя Павла Ковыева. Судя по карточке дела, исполнительный лист был передан в службу судебных приставов 20 февраля 2024 года. Дороднову за посредничество при передаче взятки суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев. Дороднов сразу после задержания заключил со следствием досудебное соглашение.
Угольков после задержания и до конца декабря 2023 года был отправлен в СИЗО и несколько месяцев вины своей в содеянном не признавал и не сотрудничал со следствием. В декабре ему была изменена мера пресечения — на домашний арест. При рассмотрении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в конце декабря прошлого года следователь Альбина Поносова сообщила о том, что подозреваемый заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания. После чего накануне нового года ему смягчили меру пресечения.
Уголькова и Дороднова задержали минувшим летом во время передачи части взятки сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Экс-руководитель «Горсвета» привез деньги на дачу экс-начальнику УАДиТ, передача взятки проходила под контролем силовиков. Сумма в 4% от общей стоимости контракта с «СПК-групп» Ковыева предназначалась за беспрепятственную приемку работ и согласование отчетных документов. Речь шла о заключенном в 2022 году госконтракте на проведение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход г. Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015. Его за 387 млн рублей получила компания «СПК-Групп» Ковыева. Компания оказалась единственным участником торгов, с ней и был заключен госконтракт.
Сейчас Арбитражный суд рассматривает взаимные претензии Ковыева и управления автодорог. Предприниматель пытается в суде принудить УАДиТ принять у него уже выполненные работы по обустройству освещения Восточного обхода. В январе 2024 года управление вышло в суд со встречным иском и пытается взыскать с «СПК-групп» сумму неосновательного обогащения на сумму 110,5 млн рублей. Сейчас суд объединил встречные иски в одно производство.