Бывшему руководителю управления автодорог Прикамья продлили домашний арест

Угольков после задержания и до конца декабря 2023 года был отправлен в СИЗО и несколько месяцев вины своей в содеянном не признавал и не сотрудничал со следствием. В декабре ему была изменена мера пресечения — на домашний арест. При рассмотрении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в конце декабря прошлого года следователь Альбина Поносова сообщила о том, что подозреваемый заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания. После чего накануне нового года ему смягчили меру пресечения.