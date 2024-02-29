Диетолог назвала 5 страшных последствий отказа от хлеба

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Также возможно появление дефицита витамина РР, который необходим для мозга, и витамина В2, важного для зрения. Отсутствие фолиевой кислоты может неблагоприятно сказаться на иммунной системе, а недостаток пищевых волокон может привести к нарушениям работы кишечника. Умеренное потребление хлеба способствует поддержанию здоровья пищеварительной системы, пишет 360tv.ru.
Согласно рекомендациям, желательно потреблять 300 граммов ржаного хлеба в день, что соответствует примерно пяти кусочкам. Такое количество обеспечивает более чем треть суточной потребности организма в витаминах В1, E, магнии и фосфоре. Важно отметить, что ржаной хлеб содержит значительное количество железа, а наличие фолиевой кислоты способствует лучшему усвоению этого минерала. Кроме того, хлеб богат витаминами В2, РР и кальцием.
В 100 граммах ржаного хлеба содержится от 30 до 35 миллиграммов селена, что составляет более половины суточной потребности. Ржаная мука, по сравнению с пшеничной, содержит больше необходимых для здоровья кишечника аминокислот и биологически активных веществ, которые способствуют стимуляции полезной микрофлоры и улучшению работы кишечника.
Особенно полезным считается хлеб на закваске, так как он содержит ферменты, которые помогают организму лучше усваивать минералы.