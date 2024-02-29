Диетолог назвала 5 страшных последствий отказа от хлеба

Согласно рекомендациям, желательно потреблять 300 граммов ржаного хлеба в день, что соответствует примерно пяти кусочкам. Такое количество обеспечивает более чем треть суточной потребности организма в витаминах В1, E, магнии и фосфоре. Важно отметить, что ржаной хлеб содержит значительное количество железа, а наличие фолиевой кислоты способствует лучшему усвоению этого минерала. Кроме того, хлеб богат витаминами В2, РР и кальцием.