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Ремонт в ДК Солдатова продолжат, когда найдут дополнительное финансирование

ДК Солдатова приводили в порядок последние 8 лет. На проект капремонта ищут деньги

29 февраля 2024, 13:00
Фото: properm.ru

Ремонт в ДК Солдатова продолжат, когда найдут дополнительное финансирование

Ряд объектов, в числе которых большая сцена и малый зал, нуждаются в ремонте.

Разработка научно-проектной документации на капитальный ремонт дворца культуры имени Солдатова в Перми до сих пор не началась. Сейчас власти рассматривают варианты изыскания дополнительных бюджетных источников финансирования для этого. Планируется провести ремонт ряда объектов — большой сцены, малого зала и фойе, а также выполнить монтаж звукового и светового оборудования, рассказали Properm.ru в пресс-службе администрации Перми.

В городском департаменте культуры и молодежной политики сообщили, что на протяжении последних восьми лет в здании шли реставрационные и ремонтные работы. За это время проведена реставрация:

  • танцевального зала;
  • скульптур летчиков у входа в ДК;
  • скульптурной группы на крыше здания.

Кроме того, сделан капремонт кабинетов для занятий детских творческих коллективов, окончено восстановление лепнин и колонн. Отремонтированы люстры и двери, а также установлены отреставрированные деревянные оконные блоки, светильники и радиаторы. В департаменте отметили, что проведена большая работа по сохранению пилястр.

Конкурс на создание проекта капитального ремонта, реконструкции и приспособления для современного использования ДК Солдатова был объявлен около года назад, но его отменили. В пресс-службе мэрии осенью поясняли Properm.ru, что в конкурсную документацию внесли изменения и после определения стоимости закупки власти примут решение о бюджете работ.

Стала известна причина, по которой не нашли подрядчика на проект ремонта ДК Солдатова
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#Общество#Пермь#Госзакупки#Дк солдатова
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