ДК Солдатова приводили в порядок последние 8 лет. На проект капремонта ищут деньги

Конкурс на создание проекта капитального ремонта, реконструкции и приспособления для современного использования ДК Солдатова был объявлен около года назад, но его отменили. В пресс-службе мэрии осенью поясняли Properm.ru, что в конкурсную документацию внесли изменения и после определения стоимости закупки власти примут решение о бюджете работ.