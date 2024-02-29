Исследования подтвердили пользу чая для человека

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета помогут четыре чашки чая в день. Такой вывод сделали ученые, проведя исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrition and Food Technology. В заварке из чайных листьях содержатся особые соединения — флаван-3-олы (или катехин), которые могут помочь нормализовать кровяное давление и снизить риск развития диабета второго типа и инсульта, сообщают «Новые известия».