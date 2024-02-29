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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

Исследования подтвердили пользу чая для человека

Исследования подтвердили пользу чая для человека

29 февраля 2024, 04:45
Фото: 1MI
Рассчитана и оптимальная доза потребления напитка.

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета помогут четыре чашки чая в день. Такой вывод сделали ученые, проведя исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrition and Food Technology. В заварке из чайных листьях содержатся особые соединения — флаван-3-олы (или катехин), которые могут помочь нормализовать кровяное давление и снизить риск развития диабета второго типа и инсульта, сообщают «Новые известия».

По данным ученых, флавоноиды помогут уменьшить риск развития хронических заболеваний на 19% и уменьшить риск от смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.

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#Здоровье#Общество#Чай
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