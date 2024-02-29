Исследователи объяснили, почему в России чаще рожают летом

Ученые также подчеркнули экономическую выгоду выбора теплого времени года для рождения ребенка. Например, женщина может избежать затрат на покупку теплой верхней одежды для беременных. Кроме того, летом есть больше возможностей проводить время на свежем воздухе и питаться сезонными фруктами и овощами, что положительно сказывается на здоровье ребенка в его первые месяцы жизни.