Исследователи объяснили, почему в России чаще рожают летом

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
За период с 2000 по 2022 годы, больше всего детей появлялось на свет в июле и августе. Исследователи обнаружили, что эта тенденция связана с уровнем доходов семей. Чем выше доход, тем вероятнее, что рождение будет спланировано на летние месяцы, пишет 360tv.ru.
Такая связь наблюдается не только на федеральном уровне, но и на региональном. В городах, где качество жизни выше, а в основном проживает городское население, семьи склонны выбирать летние месяцы для рождения детей.
Ученые также подчеркнули экономическую выгоду выбора теплого времени года для рождения ребенка. Например, женщина может избежать затрат на покупку теплой верхней одежды для беременных. Кроме того, летом есть больше возможностей проводить время на свежем воздухе и питаться сезонными фруктами и овощами, что положительно сказывается на здоровье ребенка в его первые месяцы жизни.
Исследователи отметили, что при выборе рождения в феврале, апреле, июле, сентябре и октябре также имеет значение возраст матери. Однако уровень образования матери и самооценка здоровья не оказали статистически значимого влияния на этот выбор.