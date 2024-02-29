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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Кому в России выгоднее получать зарплату каждый день

29 февраля 2024, 07:19
Согласно словам директора по маркетингу компании DKRS Максима Герасимова, в России у некоторых категорий граждан было бы выгоднее получать зарплату каждый день.

В частности, такой формат оплаты подходит для линейного персонала, то есть для тех, кто выполняет основные функции в сферах торговли, производства, услуг и прочих, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для этой категории работников ежедневная оплата является наиболее подходящей, поскольку они не планируют на долгосрочную перспективу и часто меняют место работы. Кроме того, такой формат оплаты особенно хорош для молодых начинающих специалистов, которые еще не имеют обязательств по оплате коммунальных услуг и аренде жилья.

Эта система оплаты связывается с стабильностью для молодых работников, поскольку им не нужно считать свои доходы на протяжении всего месяца, а оплата происходит сразу после выполнения задания. Получая зарплату каждый день, они имеют ежедневную финансовую стабильность.

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