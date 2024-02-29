Кому в России выгоднее получать зарплату каждый день

Для этой категории работников ежедневная оплата является наиболее подходящей, поскольку они не планируют на долгосрочную перспективу и часто меняют место работы. Кроме того, такой формат оплаты особенно хорош для молодых начинающих специалистов, которые еще не имеют обязательств по оплате коммунальных услуг и аренде жилья.