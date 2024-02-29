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Updated Сегодня, 12:28

Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит

Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит

29 февраля 2024, 11:58
Фото: скриншот прямого эфира послания Президента Федеральному собранию 2024
Льготы смогут получить многодетные семьи, молодые специалисты и участники СВО.
Сюжет
Льготы

Одной из самых острых проблем страны являются невысокие доходы населения, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В 2000 году за чертой бедности находилось около 42 млн людей, по итогам 2023 года — 13,5 млн людей. Ряд мер по снижению уровня населения, находящегося за чертой бедности, был принят относительно недавно.

Согласно национальному проекту «Семья», с начала 2025 года 75 млрд рублей будет выделено на поддержку семей в регионах со сложной демографической ситуацией. Программа семейной ипотеки продлена до 2030 года, основные базовые параметры будут сохранены. Для семей с детьми до шести лет льготная ставка составит 6%. Также будет продлена программа погашения по кредиту на 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка.

Для многодетных семей налоговый вычет составит 1400 рублей на первого ребенка, 2800 — на второго, 6000 — третьего и всех последующих детей. Материнский капитал — 630 тыс. рублей на первого ребенка и 202 тыс. на второго.

С 1 марта 2024 года федеральную выплату за классное руководство в школах и кураторство в группах колледжей и техникумов в населенных пунктах страны, где проживают менее 100 тыс. человек, увеличат в два раза — до 10 тыс. рублей.

Еще один новый национальный проект «Кадры» действует до 2030 года. На ремонт четырех тысяч учебных корпусов и колледжей будет выделено 120 млрд рублей, на ремонт 791 общежития университетов и вузов — 124 млрд рублей, на строительство 40 университетских кампусов — 400 млрд рублей.

Путин сообщил, что участники СВО операции теперь смогут взять ипотеку под 2%. Также льготной ипотекой с такой ставкой смогут воспользоваться жители Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии.

С 2025 года будет запущена программа «Земский работник культуры». Специалист, который переедет работать в малый город, получит один миллион рублей. Отмечается, что те, кто переедет на Донбасс и Дальний Восток, смогут получить по 2 млн рублей.

Повышение зарплат ожидается в сферах лесного хозяйства, метеорологии и охраны окружающей среды. Помимо этого, были также названы меры поддержки регионов. Ожидается, что 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам спишут. Средства должны быть направлены на поддержку инфраструктурных проектов. 250 млрд рублей будет направлено на развитие бюджетных инфраструктурных проектов, 60 млрд рублей — на поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

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