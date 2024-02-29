Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит

Согласно национальному проекту «Семья», с начала 2025 года 75 млрд рублей будет выделено на поддержку семей в регионах со сложной демографической ситуацией. Программа семейной ипотеки продлена до 2030 года, основные базовые параметры будут сохранены. Для семей с детьми до шести лет льготная ставка составит 6%. Также будет продлена программа погашения по кредиту на 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка.