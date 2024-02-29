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Published Сегодня, 12:26

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Updated Сегодня, 12:28

На развитие спутниковой группировки в России выделят 116 млрд рублей

29 февраля 2024, 12:26
Для того чтобы обеспечить доступ к быстрому интернету в отдаленных районах России, необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что цифровые системы должны быть доступны не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах, сельских территориях и удаленных районах. Кроме того, он отметил, что в ближайшие десять лет необходимо обеспечить доступ к быстрому интернету почти на всей территории страны, пишет 360tv.ru.

Путин также отметил, что для достижения данной цели планируется увеличение числа спутников в группировке. Он добавил, что на развитие спутниковой группировки будет направлено 116 миллиардов рублей.

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