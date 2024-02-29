На развитие спутниковой группировки в России выделят 116 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Глава государства подчеркнул, что цифровые системы должны быть доступны не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах, сельских территориях и удаленных районах. Кроме того, он отметил, что в ближайшие десять лет необходимо обеспечить доступ к быстрому интернету почти на всей территории страны, пишет 360tv.ru.
Путин также отметил, что для достижения данной цели планируется увеличение числа спутников в группировке. Он добавил, что на развитие спутниковой группировки будет направлено 116 миллиардов рублей.