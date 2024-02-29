Остались пятеро детей. На СВО убили многодетного отца из Пермского края

Во время специальной военной операции был убит еще один военный из Пермского края. Речь идет о 32-летнем Михаиле Попове. Мужчина родился 15 марта в селе Коса. В октябре 2023 года он решил отправиться на СВО. Был убит 7 февраля 2024 год при выполнении боевых задач.