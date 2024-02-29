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На СВО убили 32-летнего отца пятерых детей из Пермского края

Остались пятеро детей. На СВО убили многодетного отца из Пермского края

29 февраля 2024, 05:19
Фото: 1MI /vk.com/kosaadm

На СВО убили 32-летнего отца пятерых детей из Пермского края

Мужчину не стало в начале февраля.

Во время специальной военной операции был убит еще один военный из Пермского края. Речь идет о 32-летнем Михаиле Попове. Мужчина родился 15 марта в селе Коса. В октябре 2023 года он решил отправиться на СВО. Был убит 7 февраля 2024 год при выполнении боевых задач.

У военного остались жена и пятеро детей. Прощание с ним намечено на 29 февраля — оно состоится в селе Коса, где он родился.

О гибели военных из Пермского края сообщают чиновники в социальных сетях. При этом пермские власти подобные данные не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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