Пермские семьи с детьми получат дополнительную поддержку благодаря поручениям Путина

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В ходе сегодняшнего обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию неоднократно поднималась тема поддержки семьи.
Так, президент анонсировал новый нацпроект «Семья», направленный на повышение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости. Владимир Путин поставил задачу — добиться устойчивого роста рождаемости в течение ближайших шести лет. Для этого федеральное правительство будет принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.
Будет продлена минимум до 2030 года программа материнского капитала. В текущем году семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — еще на 202 тыс. рублей.
Также до 2030 года планируется продление программы семейной ипотеки. Ставка по ней останется на прежнем уровне для семьей с детьми до 6 лет. До 2030 года по поручению главы государства также продлят выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.
Кроме того, Владимир Путин предложил правительству увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.
Озвученные предложения напрямую коснутся более 300 тыс. семей с детьми из Пермского края. Порядка 140 тысяч из них получают различные меры поддержки. Все они направлены на стабилизацию уровня доходов семей. На эти цели в прошлом году было направлено почти 34 млрд рублей консолидированного бюджета. В 2024 году на поддержку семей с детьми Пермского края будет направлено более 36 млрд рублей.
По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с 2023 года в регионе предусмотрены выплаты для семей, в которых сразу рождается двое и более детей — свыше 122 тыс. рублей на каждого малыша.
В 2024 году планируется ввести новые региональные меры поддержки семей. Теперь многодетные семьи, нуждающиеся в мерах соцподдержки, будут получать их до тех пор, пока старший ребенок не достигнет возраста 18 или 23 лет (в случаях, если он получает образование очно). По инициативе губернатора увеличивается размер выплат по региональной жилищной программе «Молодая семья» с 10 до 15%.
Кроме того, на ближайшие три года предусмотрено более 237 млн рублей на обеспечение льготного проезда детей из многодетных семей.