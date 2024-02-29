Пермские семьи с детьми получат дополнительную поддержку благодаря поручениям Путина

Озвученные предложения напрямую коснутся более 300 тыс. семей с детьми из Пермского края. Порядка 140 тысяч из них получают различные меры поддержки. Все они направлены на стабилизацию уровня доходов семей. На эти цели в прошлом году было направлено почти 34 млрд рублей консолидированного бюджета. В 2024 году на поддержку семей с детьми Пермского края будет направлено более 36 млрд рублей.