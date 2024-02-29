Пермские власти расширили границу туристического центра Перми

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Администрация Перми изменила границы туристического центра города. Площадь увеличилась с 76,5 га до 99,6 га. Территория изменилась благодаря тому, что в нее включили эспланаду, участки в микрорайоне Разгуляй, а также сквер Уральских добровольцев. Постановление, которое внесло эти изменения, было опубликовано 28 февраля.
Границы туристического центра были утверждены уже бывшим мэром Алексеем Дёмкиным летом 2022 года. Границы определили для того, чтобы город смог участвовать в федеральном программе, по которой полагаются деньги на обустройство туристических центров городов.