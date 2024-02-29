Пермские власти расширили границу туристического центра Перми

Администрация Перми изменила границы туристического центра города. Площадь увеличилась с 76,5 га до 99,6 га. Территория изменилась благодаря тому, что в нее включили эспланаду, участки в микрорайоне Разгуляй, а также сквер Уральских добровольцев. Постановление, которое внесло эти изменения, было опубликовано 28 февраля.