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Published Сегодня, 07:22

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Администрация Перми включила в границу туристического центра Перми эспланаду

Пермские власти расширили границу туристического центра Перми

29 февраля 2024, 07:22
Фото: properm.ru

Администрация Перми включила в границу туристического центра Перми эспланаду

Для благоустройства туристического центра выделяются федеральные средства.

Администрация Перми изменила границы туристического центра города. Площадь увеличилась с 76,5 га до 99,6 га. Территория изменилась благодаря тому, что в нее включили эспланаду, участки в микрорайоне Разгуляй, а также сквер Уральских добровольцев. Постановление, которое внесло эти изменения, было опубликовано 28 февраля.

Границы туристического центраГраницы туристического центра
Границы туристического центра
Фото: gorodperm.ru

Границы туристического центра были утверждены уже бывшим мэром Алексеем Дёмкиным летом 2022 года. Границы определили для того, чтобы город смог участвовать в федеральном программе, по которой полагаются деньги на обустройство туристических центров городов.

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#Пермь#Эспланада#Благоустройство#Благоустройство города
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