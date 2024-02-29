Пермский Роспотребнадзор нашел нарушения в подарочных картах «Ашана»

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В правилах подарочных карт магазина «Ашан» было прописано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты. На это обратили внимание в краевом управлении Роспотребнадзора и обратились в суд.
По мнению специалистов ведомства, эти условия нарушают требования Гражданского кодекса РФ и Закон «О защите прав потребителей».
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось в суд с целью пресечь нарушения прав потребителей. При рассмотрении дела торговая сеть исключила из Правил ущемляющие условия для потребителей.
Апелляционным определением Московского областного суда от 15 января 2024 года требования Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю удовлетворены частично: действия ретейла признаны противоправными в отношении неопределенного круга лиц.