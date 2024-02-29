Пермячка вернула взятую в «заложники» шубу спустя шесть лет

Во время первой проверки пермячка заметила, что цвет и фактура вставок сильно отличаются от тона изделия, они были в несколько раз больше границ потертости. Для заплат в ателье использовали пояс — об этом пермячке заранее не сказали. Вдобавок, шуба стала мала, поэтому женщина оставила вещь на доработку.