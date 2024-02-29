Пермячка вернула взятую в «заложники» шубу спустя шесть лет

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Пермячке удалось вернуть шубу, сданную в ателье, спустя шесть лет. По данным пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, в 2018 году женщина отдала шубу на реставрацию: нужно было поставить заплаты на карманы, перешить крючки-застежки, а также почистить одежду. Ателье оценило работу в 20 тыс. рублей, женщина внесла аванс в 3 тыс. рублей.
Во время первой проверки пермячка заметила, что цвет и фактура вставок сильно отличаются от тона изделия, они были в несколько раз больше границ потертости. Для заплат в ателье использовали пояс — об этом пермячке заранее не сказали. Вдобавок, шуба стала мала, поэтому женщина оставила вещь на доработку.
Владелец ателье отметил, что иначе выполнить работу было невозможно — он потребовал оплатить работу и забрать шубу. Клиентка не смогла забрать имущество из-за ограничений по COVID-19 в Прикамье. Позже предприниматель пригрозил, что продаст шубу, если ее не заберут и не оплатят работу.
Ситуация, которая началась в 2018 году, завершилась только в 2024 году. Экспертиза, проведенная в рамках судебного процесса, показала, что работы по реставрации шубы выполнили с изъянами, поэтому с клиентки не могут требовать деньги. В итоге шубу женщине вернули, когда ИП запретили выезжать из РФ.