properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Жительница Перми спустя 6 лет вернула шубу, сданную в ателье на реставрацию

Пермячка вернула взятую в «заложники» шубу спустя шесть лет

29 февраля 2024, 06:00
Фото: ideogram.ai

Жительница Перми спустя 6 лет вернула шубу, сданную в ателье на реставрацию

В ателье отказывались вернуть шубу, пока не будет оплачена некачественная работа.

Пермячке удалось вернуть шубу, сданную в ателье, спустя шесть лет. По данным пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, в 2018 году женщина отдала шубу на реставрацию: нужно было поставить заплаты на карманы, перешить крючки-застежки, а также почистить одежду. Ателье оценило работу в 20 тыс. рублей, женщина внесла аванс в 3 тыс. рублей.

Во время первой проверки пермячка заметила, что цвет и фактура вставок сильно отличаются от тона изделия, они были в несколько раз больше границ потертости. Для заплат в ателье использовали пояс — об этом пермячке заранее не сказали. Вдобавок, шуба стала мала, поэтому женщина оставила вещь на доработку.

Владелец ателье отметил, что иначе выполнить работу было невозможно — он потребовал оплатить работу и забрать шубу. Клиентка не смогла забрать имущество из-за ограничений по COVID-19 в Прикамье. Позже предприниматель пригрозил, что продаст шубу, если ее не заберут и не оплатят работу.

Ситуация, которая началась в 2018 году, завершилась только в 2024 году. Экспертиза, проведенная в рамках судебного процесса, показала, что работы по реставрации шубы выполнили с изъянами, поэтому с клиентки не могут требовать деньги. В итоге шубу женщине вернули, когда ИП запретили выезжать из РФ.

Читайте также:
Житель Чусового пытался похитить дочь у бывшей супруги прямо у домаСотрудник «Амкара Пермь» разбил чужую машину на парковке и отказывался платитьСуд заставил пермяка убраться в квартире, где было кладбище домашних животных
#Суд#Приставы#Пермь#Услуги
Подпишитесь
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
«Привозят только за смертью». СК проверит больницу, где умерла пермячка после ДТП
Сегодня, 03:12
В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить
Сегодня, 03:45
Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд
Сегодня, 04:53
Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово
Сегодня, 04:30
«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия
Вчера, 16:31