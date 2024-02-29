Пермяки сняли на видео горящую у магазина «Газель»

При возникновении пожара о нем стоит сразу же сообщить по номеру 101. Нужно рассказать, что возник огонь, а также назвать свою фамилию. Стоит эвакуироваться и помочь другим. Если нет угрозы жизни и здоровью, то необходимо принять меры по тушению огня, когда он только возник.