Пермяки сняли на видео горящую у магазина «Газель»

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В Перми вечером 28 февраля на улице Николая Островского, 74 сгорел автомобиль. В МЧС пояснили, что сообщение о пожаре им поступило в 18:38 — огонь ликвидировали в 18:52. В ликвидации пожара участвовали 11 человек и две единицы техники. В происшествии никто не погиб и не пострадал.
При возникновении пожара о нем стоит сразу же сообщить по номеру 101. Нужно рассказать, что возник огонь, а также назвать свою фамилию. Стоит эвакуироваться и помочь другим. Если нет угрозы жизни и здоровью, то необходимо принять меры по тушению огня, когда он только возник.