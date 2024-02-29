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Published Сегодня, 02:45

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Пермяки сняли на видео горящую у магазина «Газель»

Пермяки сняли на видео горящую у магазина «Газель»

29 февраля 2024, 02:45
Фото: предоставлено читателем Properm.ru
На пожаре никто не пострадал.
Сюжет
Дтп

В Перми вечером 28 февраля на улице Николая Островского, 74 сгорел автомобиль. В МЧС пояснили, что сообщение о пожаре им поступило в 18:38 — огонь ликвидировали в 18:52. В ликвидации пожара участвовали 11 человек и две единицы техники. В происшествии никто не погиб и не пострадал.

При возникновении пожара о нем стоит сразу же сообщить по номеру 101. Нужно рассказать, что возник огонь, а также назвать свою фамилию. Стоит эвакуироваться и помочь другим. Если нет угрозы жизни и здоровью, то необходимо принять меры по тушению огня, когда он только возник.

Видео: properm.ru
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#Видео#Дтп#Пермь#Пожар
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