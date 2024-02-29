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Путин поручил списать регионам две трети долгов по бюджетным кредитам

По поручению президента России регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам

29 февраля 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney

Путин поручил списать регионам две трети долгов по бюджетным кредитам

На 1 февраля 2024 года регионы задолжали более 3 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Эти средства должны будут вновь направить на поддержку инфраструктурных проектов и инвестиции. В период с 2025 по 2028 годы данная мера позволит регионам сохранить около 200 млрд рублей ежегодно, заявил глава государства во время послания Федеральному собранию сегодня, 29 февраля.

По информации Минфина, объем госдолга субъектов России на 1 февраля 2024 года составлял 3,18 трлн рублей. На 1 февраля прошлого года долг регионов был меньше — 2,81 трлн рублей.

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