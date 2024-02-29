По поручению президента России регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам

Президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Эти средства должны будут вновь направить на поддержку инфраструктурных проектов и инвестиции. В период с 2025 по 2028 годы данная мера позволит регионам сохранить около 200 млрд рублей ежегодно, заявил глава государства во время послания Федеральному собранию сегодня, 29 февраля.