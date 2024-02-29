Полицией Перми задержаны подозреваемые в похищении 2 млн рублей у пенсионеров

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Сотрудниками правоохранительных органов Перми были задержаны подозреваемые, похитившие 2 млн рублей у пенсионеров. Обвиняемые действовали в качестве курьеров в мошеннической схеме «Родственник в беде». Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Под видом работников силовых ведомств кураторы подозреваемых звонили пожилым людям и говорили, что их родственники стали виновником в ДТП, где пострадали люди. Для того, чтобы не привлекать близкого человека к уголовной ответственности, нужно заплатить деньги. В этой схеме задержанные молодые люди выступали в роли курьеров. «Они забирали деньги у стариков и переводили на счета своим кураторам, оставляя себе вознаграждение», сообщает пресс-служба ведомства.
Жертвой мошенников стала и 75-летняя пермячка. Женщине позвонил аферист и сказал, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала девушка. Злоумышленнику удалось убедить пенсионерку, что сейчас девушка находится в реанимации и что на операцию требуется 1,5 млн рублей. Она перевела ему все свои сбережения в размере 100 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны мужчины 2003 и 2004 годов рождения. Кроме того, была установлена их причастность еще к четырем аналогичным преступлениям, совершенным в Свердловском и Кировском районах Перми, а также в Кудымкаре. Сумма ущерба превысила 2,1 млн рублей.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).