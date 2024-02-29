Полицией Перми задержаны подозреваемые в похищении 2 млн рублей у пенсионеров

Под видом работников силовых ведомств кураторы подозреваемых звонили пожилым людям и говорили, что их родственники стали виновником в ДТП, где пострадали люди. Для того, чтобы не привлекать близкого человека к уголовной ответственности, нужно заплатить деньги. В этой схеме задержанные молодые люди выступали в роли курьеров. «Они забирали деньги у стариков и переводили на счета своим кураторам, оставляя себе вознаграждение», сообщает пресс-служба ведомства.