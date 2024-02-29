Правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря праздничным днем

На следующей неделе у россиян ожидаются долгие выходные. В пятницу будет Международный женский день, поэтому те, кто работает по пятидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть с 8 по 10 марта. Следующие долгие выходные придут уже в мае. В этом последнем месяце весны россиян ждут еще восемь дополнительных дней отдыха.