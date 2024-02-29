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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря праздничным днем

29 февраля 2024, 12:56
Правительство будет рассматривать предложение о том, чтобы 31 декабря стал выходным днем. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков в интервью РИА «Новости».

Котяков пояснил, что для принятия такого решения необходимы соответствующие правовые акты, которые пока не были приняты, пишет 360tv.ru.

Министр отметил, что такой дополнительный праздничный день будет радостной новостью для россиян, особенно учитывая то, что последние годы 31 декабря приходилось на выходные дни.

«Поэтому мы откладываем этот вопрос и будем обсуждать его к 2025 году», — добавил Котяков.

На следующей неделе у россиян ожидаются долгие выходные. В пятницу будет Международный женский день, поэтому те, кто работает по пятидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть с 8 по 10 марта. Следующие долгие выходные придут уже в мае. В этом последнем месяце весны россиян ждут еще восемь дополнительных дней отдыха.

#Ольга Земскова
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