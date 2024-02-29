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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:18

Президент РФ Владимир Путин: ЕГЭ можно будет пересдавать

Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ

29 февраля 2024, 10:17
Фото: 1MI

Президент РФ Владимир Путин: ЕГЭ можно будет пересдавать

У будущих студентов появится второй шанс

Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего своего послания Федеральному собранию предложил дать возможность школьникам пересдать один экзамен ЕГЭ.

«Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом самой пересдачи», — сказал президент.

Единый государственный экзамен в России сдают выпускники 11 классов. Для поступления в университет на бюджетные места требуется набрать определенное количество баллов.

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