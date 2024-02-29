Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего своего послания Федеральному собранию предложил дать возможность школьникам пересдать один экзамен ЕГЭ.
«Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом самой пересдачи», — сказал президент.
Единый государственный экзамен в России сдают выпускники 11 классов. Для поступления в университет на бюджетные места требуется набрать определенное количество баллов.