Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ

«Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом самой пересдачи», — сказал президент.