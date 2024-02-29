«Привозят только за смертью». СК проверит больницу, где умерла пермячка после ДТП

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после смерти 20-летней пермячки в Свердловской области. Следователи должны проверить достоверность информации о том, что девушке ненадлежащим образом оказывали медицинскую помощь. У медиков на скорой, а также в больнице якобы не было нужного оборудования — в итоге девушка погибла.
Ранее издание perm.aif.ru со ссылкой на мать погибшей сообщала, что у Анны несколько дней было тяжелое, но стабильное состояние. При этом врачи отмечали, что надежда на выздоровление крайне мала.
В один из дней женщина захотела поговорить с главврачом, оказалось, что он в отпуске. Заместитель главврача сначала согласилась рассказать о лечении пациентки, а потом позвала юриста. В итоге матери пояснили, что разглашать личную информацию о пациентке они не могут, так как она совершеннолетняя и не давала разрешения на разглашение подобной информации. «После смерти вашего ребенка я смогу выдать всю информацию», — подытожили в больнице.
Сейчас мать хочет добиться улучшения ситуации в больнице, так как там нет МРТ. Также ее удивляет, что на место аварии приехала «скорая помощь», а не автомобиль реанимации: «Все знают эту больницу и понимают, что в ней нет нужного оборудования, и что в нее привозят только за смертью», — считает женщина.
Анна и ее парень остановились на трассе в Свердловской области, чтобы помочь пострадавшим в аварии. Рядом проезжал большегруз, от которого отлетело колесо — оно попало девушке в голову.