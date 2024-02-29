«Привозят только за смертью». СК проверит больницу, где умерла пермячка после ДТП

В один из дней женщина захотела поговорить с главврачом, оказалось, что он в отпуске. Заместитель главврача сначала согласилась рассказать о лечении пациентки, а потом позвала юриста. В итоге матери пояснили, что разглашать личную информацию о пациентке они не могут, так как она совершеннолетняя и не давала разрешения на разглашение подобной информации. «После смерти вашего ребенка я смогу выдать всю информацию», — подытожили в больнице.