Прокуратура требует изъять у «дочки» РЖД бомбоубежище в Перми

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск Уральской транспортной прокуратуры к АО «Вагонная ремонтная компания — 2» в защиту интересов Российской Федерации в лице территориального управления Росимущества. АО «ВРК-2» — 100% дочерняя компания ОАО «РЖД», зарегистрирована в Москве и управляет имущественным комплексом перевозчика на территории России. Прокуратура требует признать отсутствующим у ВРК-2 права собственности на объект недвижимости в Перми.
Сегодня, 29 февраля, дело было назначено к разбирательству в основном слушании. Рассмотрение спора по решению суда проходит в закрытом режиме. Стороны официально предмет иска не комментируют.
По информации журналиста Properm.ru от информированных источников, речь идет об изъятии из имущественного комплекса РЖД бомбоубежища, расположенного на территории железнодорожного вокзала.
По словам собеседника, в 90-е годы, когда имущество железной дороги было приватизировано, объекты защиты также перешли под управление компании. Сейчас государство восстанавливает свои права на них, большинство объектов — бомбоубежищ — используется под иные цели и находится в непригодном состоянии.
Известно, что на территории Пермского края идет несколько подобных споров, речь идет о бомбоубежищах на территории «Пермского свинокомплекса», «Мотовилихинских заводов», бывшего завода «Торгмаш» и других частных компаний. Подобные процессы идут на территории всех регионов России.