Прокуратура требует изъять у «дочки» РЖД бомбоубежище в Перми

По словам собеседника, в 90-е годы, когда имущество железной дороги было приватизировано, объекты защиты также перешли под управление компании. Сейчас государство восстанавливает свои права на них, большинство объектов — бомбоубежищ — используется под иные цели и находится в непригодном состоянии.