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Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово

Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово

29 февраля 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
В январе видео, в котором сверстник пинает подростка в плавках на улицах Кондратово привлекло внимание Александра Бастрыкина.

Прокуратура Пермского края закрыла уголовное дело по истории о подростке, которого в январе этого года сверстники заставили бежать в плавках по улице Кондратово. Об этом сообщает telegram-канал Readovka со ссылкой на ответ прокуратуры по запросу депутата Госдумы РФ Ярослава Нилова.

В надзорном ведомстве пояснили, что обращение о проведении проверки видеоролика, где зафиксирован случай жестокого обращения с несовершеннолетним, рассмотрено. Зафиксировано, как один подросток наносит удары ногами неустановленному несовершеннолетнему лицу. Однако прокурор Пермского района отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Согласно ответу прокуратуры, проверкой занимался отдел МВД России «Пермский», и следователи МВД не нашли фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. На родителей подростков были составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы поступили в территориальную комиссию по правам несовершеннолетних и защиты их прав.

В январе в полиции прокомментировали видео, на котором несколько школьников следуют за полураздетым мальчиком. Силовикам не поступало никаких обращений по этому поводу — они узнали о ролике из интернета.

Через несколько часов инспекторы по делам несовершеннолетних нашли всех участников видео: ими оказались ученики местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения. Парни рассказали, что все они друзья. Инцидент, который попал на видео, оказался шуткой. Парень разделся сам, чтобы заболеть и не идти в школу. Сейчас полицейские продолжают проверку, чтобы выяснить все обстоятельства.

Источник Properm.ru уточняет, что еще одной причиной того, что школьник разделся, был спор.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления видео. Руководитель краевого СК Денис Головкин должен был сделать доклад об установленных обстоятельствах Бастрыкину.

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#Общество#Скр#Прокуратура#Уголовное дело#Су скр#Кондратово
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