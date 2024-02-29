Путин поручил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать параметры налоговой амнистии. Она будет действовать для некрупных компаний, которые искусственно дробили свои структуры для ухода от налогов.
Президент заявил, что за предыдущие налоговые периоды не будет никаких штрафов, санкций или перерасчетов. Кроме того, он считает, что нужно минимизировать число проверок. Владельцы малого бизнеса раз в пять лет смогут оформлять кредитные каникулы без ухудшения кредитных условий.