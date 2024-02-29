Путин поручил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний

Президент заявил, что за предыдущие налоговые периоды не будет никаких штрафов, санкций или перерасчетов. Кроме того, он считает, что нужно минимизировать число проверок. Владельцы малого бизнеса раз в пять лет смогут оформлять кредитные каникулы без ухудшения кредитных условий.