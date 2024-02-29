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Владимир Путин поручил провести амнистию по налогам для некрупных компаний

Путин поручил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний

29 февраля 2024, 10:58
Фото: 1MI

Владимир Путин поручил провести амнистию по налогам для некрупных компаний

Это позволит бизнесу работать «вбелую».

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать параметры налоговой амнистии. Она будет действовать для некрупных компаний, которые искусственно дробили свои структуры для ухода от налогов.

Президент заявил, что за предыдущие налоговые периоды не будет никаких штрафов, санкций или перерасчетов. Кроме того, он считает, что нужно минимизировать число проверок. Владельцы малого бизнеса раз в пять лет смогут оформлять кредитные каникулы без ухудшения кредитных условий.

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#Общество#Владимир Путин#Путин#Малый бизнес#Налог
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