Путин рассказал о продлении трассы М-12 до Тюмени

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Также главой государства было дано поручение разработать финансовую схему для строительства трассы «Джубга — Сочи». Это позволит значительно сократить время в пути от М-4 «Дон» до Сочи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Президент подчеркнул, что будет продолжено развитие центрального транспортного узла, который станет основой для связи Московского региона с другими областями.
Касаясь железнодорожной инфраструктуры, Путин отметил необходимость увеличения пропускной способности дорог на юг. Это позволит более эффективно использовать порты Азовского и Черного морей.
Вплоть до 2030 года пропускная способность Восточного железнодорожного полигона увеличится с 173 до 210 миллионов тонн в год. Президент добавил, что высокоскоростной маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом будет проходить через Тверь и Великий Новгород.