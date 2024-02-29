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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Путин рассказал о продлении трассы М-12 до Тюмени

29 февраля 2024, 14:25
По словам президента РФ Владимира Путина, планируется расширение трассы М-12 до Екатеринбурга в этом году и до Тюмени в следующем. В дальнейшем она будет пролегать через всю страну и достигнет Владивостока.

Также главой государства было дано поручение разработать финансовую схему для строительства трассы «Джубга — Сочи». Это позволит значительно сократить время в пути от М-4 «Дон» до Сочи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Президент подчеркнул, что будет продолжено развитие центрального транспортного узла, который станет основой для связи Московского региона с другими областями.

Касаясь железнодорожной инфраструктуры, Путин отметил необходимость увеличения пропускной способности дорог на юг. Это позволит более эффективно использовать порты Азовского и Черного морей.

Вплоть до 2030 года пропускная способность Восточного железнодорожного полигона увеличится с 173 до 210 миллионов тонн в год. Президент добавил, что высокоскоростной маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом будет проходить через Тверь и Великий Новгород.

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