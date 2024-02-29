Путин рассказал о продлении трассы М-12 до Тюмени

По словам президента РФ Владимира Путина, планируется расширение трассы М-12 до Екатеринбурга в этом году и до Тюмени в следующем. В дальнейшем она будет пролегать через всю страну и достигнет Владивостока.