Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах

Хотите, я приведу прекрасный пример? Разбавим всё плохое прекрасным примером. Я была в Губахе в октябре. Вспоминаю об этом с большим удовольствием. Сначала мы со студентами были на «Метафраксе» и заводе «АКМ». Увидели такое высокотехнологичное производство высшего мирового уровня. Потом побывали в колледже химико-технологическом и увидели там такое же оборудование, как на заводе, на котором учат детей, которые ориентированы на эти заводы. Потом мы побывали в школе и увидели там химический класс, который оборудован точно так же, как это всё, что я назвала раньше, прекрасно оборудован, и детей отбирают в этот химический класс по конкурсу, и эти дети с 8-го класса ориентированы на эти заводы. Они сначала школу закончат, потом колледж, потом пойдут на завод. Кое-кто, наверное, пойдет в Политех, потому что есть контакты и с ним. С химико-технологическим факультетом. Можно выстроить цепочку. В данном случае она выстроена.