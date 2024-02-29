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Самая красивая пермская учительница признана одним из лучших педагогов города

Самая красивая пермская учительница признана одним из лучших педагогов города

29 февраля 2024, 07:48
Фото: ВКонтакте/Софья Чунарева
Софья Чунарева заняла второе место на конкурсе «Учитель года».
Сюжет
Школа

Обладательница титула вице-мисс на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 пермячка Софья Чунарева стала одним из лучших педагогов Перми. Она заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». Об этом сообщают организаторы конкурса.

«Я счастлива!!! Это огромная победа!!! Столько всего пришлось преодолеть. Но такое событие точно оставляет значимый след в жизни! — пишет Софья Чунарева в соцсетях. — Хочется поблагодарить Школа дизайна Точка | Пермь, что доверили именно мне представлять нашу школу, я честно выложилась на все 100%!».

Софья Чунарева работает в школе «Точка». Она окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2016 году по профилю «Начальное образование». Девушка замужем, у нее есть пятилетний сын.

В октябре прошлого года пермячка стала второй вице-миссис на мировом конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал мероприятия проходил в Индии.

Кроме титула второй вице-мисс, девушка забрала награды в двух номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. «Спасибо за вашу бесчисленную поддержку, добрые слова и веру в мою победу», — написала Софья на своей страничке в соцсетях. По словам учительницы, она получает много комплиментов в свой адрес после конкурса. «Но есть абсолютно незнакомые люди, которые считают необходимым написать мне какие-нибудь гадости. Чаще это женщины. Вот такая обратная сторона медали», — пишет девушка.

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#Общество#Пермь#Конкурс#Школа#Конкурс красоты#Учительница#Учитель года#Учитель#Учителя
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