Соорганизатором выставки Wasma стала ППК «РЭО»

Отметим: главная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Во исполнение национального проекта «Экология» предлагается сократить объемы захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо довести уровень сортировки объема ТКО до 100% и снизить на 50% ТКО, которые отправляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла таких результатов добиться невозможно.