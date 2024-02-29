Соорганизатором выставки Wasma стала ППК «РЭО»

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Кроме того, РЭО традиционно выступит соорганизатором выставки.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что этом году компания подготовила большой трек Российского экологического форума. В ходе мероприятия будут даны ответы на вопросы, касающиеся инвестиций в сферу, а также о работе регоператоров и эффективном управлении отходами, пишет 56orb.ru.
Помимо трека Российского экологического форума, состоится пленарная сессия Международного конгресса экологических технологий «Чистая» экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению». Кроме того, запланированы две сессии «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» и «Эффективное управление отходами: опыт и практика региональных операторов».
В числе главных тем сессий — реформа сферы обращения с отходами, строительство инфраструктуры, финансирование и инвестиции в отрасль, цифровизация, работа региональных операторов, работа с населением, а также построение экономики замкнутого цикла.
Двадцатая, юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma пройдет в столице с 19 по 21 марта в ЦВК «Экспоцентр».
Отметим: главная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Во исполнение национального проекта «Экология» предлагается сократить объемы захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо довести уровень сортировки объема ТКО до 100% и снизить на 50% ТКО, которые отправляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла таких результатов добиться невозможно.