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Соорганизатором выставки Wasma стала ППК «РЭО»

Соорганизатором выставки Wasma стала ППК «РЭО»

29 февраля 2024, 15:51
Фото: Изображение Midjourney
На Международном конгрессе экологических технологий, который пройдет в рамках ежегодной выставки Wasma, посвященной оборудованию для отрасли обращения с отходами, Российский экологический оператор (РЭО) намерен представить трек Российского экологического форума (РЭФ).

Кроме того, РЭО традиционно выступит соорганизатором выставки.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что этом году компания подготовила большой трек Российского экологического форума. В ходе мероприятия будут даны ответы на вопросы, касающиеся инвестиций в сферу, а также о работе регоператоров и эффективном управлении отходами, пишет 56orb.ru.

Помимо трека Российского экологического форума, состоится пленарная сессия Международного конгресса экологических технологий «Чистая» экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению». Кроме того, запланированы две сессии «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» и «Эффективное управление отходами: опыт и практика региональных операторов».

В числе главных тем сессий — реформа сферы обращения с отходами, строительство инфраструктуры, финансирование и инвестиции в отрасль, цифровизация, работа региональных операторов, работа с населением, а также построение экономики замкнутого цикла.

Двадцатая, юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma пройдет в столице с 19 по 21 марта в ЦВК «Экспоцентр».

Отметим: главная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Во исполнение национального проекта «Экология» предлагается сократить объемы захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо довести уровень сортировки объема ТКО до 100% и снизить на 50% ТКО, которые отправляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла таких результатов добиться невозможно.

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