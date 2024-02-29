Таксист из Прикамья обокрал пассажира ради погашения кредита. Схема преступления

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Чайковском осудили 41-летнего таксиста, который обокрал пассажира. По данным полиции, преступление произошло еще осенью 2023 года. При оплате поездки заказчик отдал водителю свой смартфон, где был открыто приложение банка. Пермяк хотел, чтобы таксист ввел свой номер телефона для оплаты за проезд. В итоге мужчина перевел на свой счет 20 тыс. рублей.
Позже потерпевший увидел, что с его счета списалось намного больше денег, чем стоит поездка. Он позвонил таксисту. Злоумышленник ответил на звонок, но представился другим человеком. В ответ на это потерпевший пошел в полицию.
Таксиста задержали силовики, он признался в преступлении, раскаялся и возместил ущерб. Он рассказал, что деньги нужны были для погашения кредита. Суд оставил таксиста на свободе, но оштрафовал на 35 тыс. рублей.