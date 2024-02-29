Таксист из Прикамья обокрал пассажира ради погашения кредита. Схема преступления

В Чайковском осудили 41-летнего таксиста, который обокрал пассажира. По данным полиции, преступление произошло еще осенью 2023 года. При оплате поездки заказчик отдал водителю свой смартфон, где был открыто приложение банка. Пермяк хотел, чтобы таксист ввел свой номер телефона для оплаты за проезд. В итоге мужчина перевел на свой счет 20 тыс. рублей.