properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Таксист из Прикамья обокрал пассажира ради погашения кредита

Таксист из Прикамья обокрал пассажира ради погашения кредита. Схема преступления

29 февраля 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney

Таксист из Прикамья обокрал пассажира ради погашения кредита

Суд оставил мужчину на свободе.

В Чайковском осудили 41-летнего таксиста, который обокрал пассажира. По данным полиции, преступление произошло еще осенью 2023 года. При оплате поездки заказчик отдал водителю свой смартфон, где был открыто приложение банка. Пермяк хотел, чтобы таксист ввел свой номер телефона для оплаты за проезд. В итоге мужчина перевел на свой счет 20 тыс. рублей.

Позже потерпевший увидел, что с его счета списалось намного больше денег, чем стоит поездка. Он позвонил таксисту. Злоумышленник ответил на звонок, но представился другим человеком. В ответ на это потерпевший пошел в полицию.

Таксиста задержали силовики, он признался в преступлении, раскаялся и возместил ущерб. Он рассказал, что деньги нужны были для погашения кредита. Суд оставил таксиста на свободе, но оштрафовал на 35 тыс. рублей.

Читайте также:
Соликамец организовал незаконный вывоз 28 тонн чугунного трубопровода с предприятияРаботник птицефабрики из Прикамья примотал курятину к телу, пытаясь ее украстьБерезниковец пытался украсть в магазине куртку и штаны
#Пермь#Кража#Такси#Полиция
Подпишитесь
Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки
Сегодня, 10:01
Бывшему руководителю управления автодорог Прикамья продлили домашний арест
Сегодня, 09:53
Пермский цирк возглавил директор Воронежского цирка
Сегодня, 09:19
Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ
Сегодня, 10:17
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
В состав Наблюдательного совета пермского госуниверситета вошел Андрей Кузяев
Сегодня, 07:33