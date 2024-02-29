Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд

С 1 марта 2024 года в РФ введен запрет экспорта бензина на полгода. Ранее с подобным предложением к правительству обращался вице-премьер Александр Новак. Он объяснял это тем, что на внутреннем рынке в ближайшее время увеличится спрос на топливо — это связано с весенними полевыми работами, плановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также с летними с отпусками. Запрет на экспорт должен помочь стабилизации цен на внутреннем рынке.