properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд

Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд

29 февраля 2024, 04:53
Фото: ideogram.ai
При этом цены на дизельное топливо и топливо марки АИ-98 остаются стабильными.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае вторую неделю подряд растут цены на бензин. Если в прошлый раз они выросли на одну копейку, то сейчас увеличение цен стало более серьезным. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на семь копеек, АИ-92 — на шесть копеек.

Пермский край Средние цены на 12 февраля Средние цены на 19 февраля Средние цены на 26 февраля
Бензин автомобильный 54,97 54,98 55,04
Марка АИ-92 50,70 50,71 50,78
Марка АИ-95 55,11 55,12 55,18
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,30 65,30 65,30

За период с 20 до 26 февраля стоимость бензина выросла в девяти субъектах РФ, снизилась — в семи.

С 1 марта 2024 года в РФ введен запрет экспорта бензина на полгода. Ранее с подобным предложением к правительству обращался вице-премьер Александр Новак. Он объяснял это тем, что на внутреннем рынке в ближайшее время увеличится спрос на топливо — это связано с весенними полевыми работами, плановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также с летними с отпусками. Запрет на экспорт должен помочь стабилизации цен на внутреннем рынке.

Читайте также:
Пермяки на среднюю зарплату могут купить 1020 литров бензина АИ-92 в месяцПочему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
Подпишитесь
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
«Привозят только за смертью». СК проверит больницу, где умерла пермячка после ДТП
Сегодня, 03:12
В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить
Сегодня, 03:45
Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово
Сегодня, 04:30
«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия
Вчера, 16:31