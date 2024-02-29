Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В Пермском крае вторую неделю подряд растут цены на бензин. Если в прошлый раз они выросли на одну копейку, то сейчас увеличение цен стало более серьезным. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на семь копеек, АИ-92 — на шесть копеек.
|Пермский край
|Средние цены на 12 февраля
|Средние цены на 19 февраля
|Средние цены на 26 февраля
|Бензин автомобильный
|54,97
|54,98
|55,04
|Марка АИ-92
|50,70
|50,71
|50,78
|Марка АИ-95
|55,11
|55,12
|55,18
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,30
|65,30
|65,30
За период с 20 до 26 февраля стоимость бензина выросла в девяти субъектах РФ, снизилась — в семи.
С 1 марта 2024 года в РФ введен запрет экспорта бензина на полгода. Ранее с подобным предложением к правительству обращался вице-премьер Александр Новак. Он объяснял это тем, что на внутреннем рынке в ближайшее время увеличится спрос на топливо — это связано с весенними полевыми работами, плановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также с летними с отпусками. Запрет на экспорт должен помочь стабилизации цен на внутреннем рынке.