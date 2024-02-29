Убившей собственного мужа жительнице Соликамска предъявлено обвинение

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Следственным отделом по Соликамску 32-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Как сообщают в ведомстве, 20 февраля в одной из квартир в Соликамске, во время распития спиртного между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в область тела своему 35-летнему супругу. В результате полученного ранения мужчина в тот же день скончался в больнице.
Канал Mash сообщал, что убийца — сотрудница соликамского отделения МФЦ. Во время разговора 35-летний Алексей усомнился в том, что его жена, 33-летняя Юлия, любит его и поставил под вопрос ее верность. Женщина возмутилась и пырнула мужчину ножом в живот, после чего вызвала бригаду скорой помощи. Алексея спасти не удалось, он скончался на операционном столе. «У них остался маленький ребёнок», сообщило издание.
В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.