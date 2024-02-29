Убившей собственного мужа жительнице Соликамска предъявлено обвинение

Как сообщают в ведомстве, 20 февраля в одной из квартир в Соликамске, во время распития спиртного между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в область тела своему 35-летнему супругу. В результате полученного ранения мужчина в тот же день скончался в больнице.