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Убившей собственного мужа жительнице Соликамска предъявлено обвинение

Убившей собственного мужа жительнице Соликамска предъявлено обвинение

29 февраля 2024, 16:52
Фото: properm.ru
Ссора возникла в ходе совместного застолья.

Следственным отделом по Соликамску 32-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщают в ведомстве, 20 февраля в одной из квартир в Соликамске, во время распития спиртного между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в область тела своему 35-летнему супругу. В результате полученного ранения мужчина в тот же день скончался в больнице.

Канал Mash сообщал, что убийца — сотрудница соликамского отделения МФЦ. Во время разговора 35-летний Алексей усомнился в том, что его жена, 33-летняя Юлия, любит его и поставил под вопрос ее верность. Женщина возмутилась и пырнула мужчину ножом в живот, после чего вызвала бригаду скорой помощи. Алексея спасти не удалось, он скончался на операционном столе. «У них остался маленький ребёнок», сообщило издание.

В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

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#Общество#Суд#Криминал#Уголовное дело#Соликамск#18+
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