Ученые раскрыли привычки, которые могут помешать здоровому сну

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Врачи рассказали о причинах, по которым люди просыпаются с ощущением усталости, и к обеду вновь готовы уснуть. Издание HuffPost со ссылкой на экспертов сообщило о привычках, лишающих здорового сна.
Одной из наиболее вредных таких привычек является очень плотный ужин. Клетки человеческого организма перерабатывают пищу по-разному, в зависимости от времени суток. Поздний прием пищи может негативно повлиять на уровень сахара в крови, а употребление большей части рациона в первой половине дня даст вам больше энергии. Слишком плотный ужин приводит к нарушениям сна.
Кроме того, малоподвижный образ жизни и продукты с высоким содержанием сахара также снижают уровень энергии, пишут «Новые известия». Ученые советуют ежедневно заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности не менее 30 минут. Также следует ограничить употребление переработанной пищи.