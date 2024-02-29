properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Ученые рассказали о привычках, вредно влияющих на сон

Ученые раскрыли привычки, которые могут помешать здоровому сну

29 февраля 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney

Ученые рассказали о привычках, вредно влияющих на сон

Важную роль играет рацион и режим питания.

Врачи рассказали о причинах, по которым люди просыпаются с ощущением усталости, и к обеду вновь готовы уснуть. Издание HuffPost со ссылкой на экспертов сообщило о привычках, лишающих здорового сна.

Одной из наиболее вредных таких привычек является очень плотный ужин. Клетки человеческого организма перерабатывают пищу по-разному, в зависимости от времени суток. Поздний прием пищи может негативно повлиять на уровень сахара в крови, а употребление большей части рациона в первой половине дня даст вам больше энергии. Слишком плотный ужин приводит к нарушениям сна.

Кроме того, малоподвижный образ жизни и продукты с высоким содержанием сахара также снижают уровень энергии, пишут «Новые известия». Ученые советуют ежедневно заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности не менее 30 минут. Также следует ограничить употребление переработанной пищи.

Читайте также:
В Минздраве Кузбасса прокомментировали ситуацию с ОРВИСнизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском краеУченые рассказали, почему нужно отказаться от просмотра телевизора перед сном
#Здоровье#Общество#Сон
Подпишитесь
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
«Привозят только за смертью». СК проверит больницу, где умерла пермячка после ДТП
Сегодня, 03:12
В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить
Сегодня, 03:45
Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд
Сегодня, 04:53
Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово
Сегодня, 04:30
«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия
Вчера, 16:31