Ученые раскрыли привычки, которые могут помешать здоровому сну

Одной из наиболее вредных таких привычек является очень плотный ужин. Клетки человеческого организма перерабатывают пищу по-разному, в зависимости от времени суток. Поздний прием пищи может негативно повлиять на уровень сахара в крови, а употребление большей части рациона в первой половине дня даст вам больше энергии. Слишком плотный ужин приводит к нарушениям сна.