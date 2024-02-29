Ударил ломом. Сержант полиции в Пермском районе подозревается в убийстве мужчины

По данным канала, патрульный полиции на прошлой неделе поссорился с 45-летним мужчиной у дома на ул. Уральской. Понимая, что драки не избежать, пермяк один раз стукнул пострадавшего ломом по голове. В итоге оппонент был госпитализирован в больницу имени Тверье в Перми, ему диагностировали ушиб и отек мозга. Мужчина впал в кому и в тот же день умер.