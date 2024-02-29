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В Прикамье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины ломом

Ударил ломом. Сержант полиции в Пермском районе подозревается в убийстве мужчины

29 февраля 2024, 06:48
Фото: 1MI

В Прикамье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины ломом

Личность подозреваемого установлена, он задержан.

В поселке Бырма Пермского района 22-летний полицейский случайно убил мужчину. Подробности истории, случившейся 23 февраля текущего года, рассказал Telegram-канал Baza.

По данным канала, патрульный полиции на прошлой неделе поссорился с 45-летним мужчиной у дома на ул. Уральской. Понимая, что драки не избежать, пермяк один раз стукнул пострадавшего ломом по голове. В итоге оппонент был госпитализирован в больницу имени Тверье в Перми, ему диагностировали ушиб и отек мозга. Мужчина впал в кому и в тот же день умер.

Сейчас возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Патрульный арестован и ему грозит до 15 лет заключения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили корреспонденту Properm.ru информацию об инциденте. По данным полиции, вечером 23 февраля в ходе конфликта один из мужчин причинил телесные повреждения другому. Пострадавший в дальнейшем скончался в больнице. Сейчас подозреваемый установлен и задержан, им оказался сотрудник патрульно-постовой службы, сержант полиции, находящийся не при исполнении служебных обязанностей.

По факту происшествия следственные органы приняли процессуальное решение. При подтверждении вины сержанта, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в порядке, установленном законом.

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#Происшествия#Пермь#Уголовное дело#Полиция
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