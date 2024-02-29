properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В 2024 году РЭО при помощи дронов обследует еще 400 полигонов ТКО

В 2024 году РЭО при помощи дронов обследует еще 400 полигонов ТКО

29 февраля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
До конца 2024 года Российский экологический оператор планирует провести облеты дронами не менее 400 мусорных полигонов. Для обследованных объектов захоронения ТКО будут созданы цифровые двойники, при помощи которых можно будет оценить их остаточную вместимость и срок службы.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на настоящий момент компания провела воздушное лазерное сканирование 562 объектов размещения ТКО в 71 регионе России. По результатам этих облетов было создано 596 цифровых двойников полигонов, пишет 56orb.ru. В текущем году работа в данном направлении продолжится. Таким образом, будут обследованы почти все полигоны на территории страны. Буцаев подчеркнул, что создание цифровых двойников объектов позволяет определить их остаточную вместимость. Также на основании полученных данных можно делать прогнозы относительно срока службы объекта. Возможности беспилотных авиационных систем (БАС) РЭО также планирует использовать для мониторинга строительства экологических промышленных парков, добавил Денис Буцаев.

РЭО занимается сбором заявок от регионов на проведение мероприятий по воздушному лазерному сканированию мусорных полигонов. Когда заявки будут собраны, компания разработает план по облетам этих объектов до конца 2024 года.

Замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров рассказал, что проект по созданию цифровых двойников с применением дронов получил господдержку с 2023 года, а также вошел в федеральный проект по развитию БАС. Когда работа в этом направлении будет завершена, в России появится самая крупная цифровая база по объектам размещения ТКО.

Сведения, полученные при помощи беспилотников, загружаются в информационную систему мониторинга. Направить заявку на воздушное лазерное сканирование полигонов можно через официальный сайт РЭО. Здесь также представлены все необходимые информационные материалы.

Подпишитесь
Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки
Сегодня, 10:01
Бывшему руководителю управления автодорог Прикамья продлили домашний арест
Сегодня, 09:53
Пермский цирк возглавил директор Воронежского цирка
Сегодня, 09:19
Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ
Сегодня, 10:17
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
В состав Наблюдательного совета пермского госуниверситета вошел Андрей Кузяев
Сегодня, 07:33