В 2024 году РЭО при помощи дронов обследует еще 400 полигонов ТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на настоящий момент компания провела воздушное лазерное сканирование 562 объектов размещения ТКО в 71 регионе России. По результатам этих облетов было создано 596 цифровых двойников полигонов, пишет 56orb.ru. В текущем году работа в данном направлении продолжится. Таким образом, будут обследованы почти все полигоны на территории страны. Буцаев подчеркнул, что создание цифровых двойников объектов позволяет определить их остаточную вместимость. Также на основании полученных данных можно делать прогнозы относительно срока службы объекта. Возможности беспилотных авиационных систем (БАС) РЭО также планирует использовать для мониторинга строительства экологических промышленных парков, добавил Денис Буцаев.