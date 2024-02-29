В 2024 году РЭО при помощи дронов обследует еще 400 полигонов ТКО

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на настоящий момент компания провела воздушное лазерное сканирование 562 объектов размещения ТКО в 71 регионе России. По результатам этих облетов было создано 596 цифровых двойников полигонов, пишет 56orb.ru. В текущем году работа в данном направлении продолжится. Таким образом, будут обследованы почти все полигоны на территории страны. Буцаев подчеркнул, что создание цифровых двойников объектов позволяет определить их остаточную вместимость. Также на основании полученных данных можно делать прогнозы относительно срока службы объекта. Возможности беспилотных авиационных систем (БАС) РЭО также планирует использовать для мониторинга строительства экологических промышленных парков, добавил Денис Буцаев.
РЭО занимается сбором заявок от регионов на проведение мероприятий по воздушному лазерному сканированию мусорных полигонов. Когда заявки будут собраны, компания разработает план по облетам этих объектов до конца 2024 года.
Замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров рассказал, что проект по созданию цифровых двойников с применением дронов получил господдержку с 2023 года, а также вошел в федеральный проект по развитию БАС. Когда работа в этом направлении будет завершена, в России появится самая крупная цифровая база по объектам размещения ТКО.
Сведения, полученные при помощи беспилотников, загружаются в информационную систему мониторинга. Направить заявку на воздушное лазерное сканирование полигонов можно через официальный сайт РЭО. Здесь также представлены все необходимые информационные материалы.