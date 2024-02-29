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В Чайковском суд вынес приговор закладчику, у которого обнаружены 22 пакета героина

В Чайковском суд вынес приговор закладчику, у которого обнаружены 22 пакета героина

29 февраля 2024, 04:57. Обновлено в 05:27
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Мужчина попался в процессе создания сети закладок.

В Чайковском суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Мужчина попался в процессе создания сети тайников-закладок с героином, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установило следствие, мужчина принял поступившее ему в интернете предложение о реализации запрещенных веществ за гонорар. Он получил от «работодателя» GPS-координаты места, где находилась партия с уже готовыми расфасованными 22 свертками наркотика. Согласно договоренности, фигурант должен был разложить их по различным адресам, сфотографировать, определить координаты, сделать описания места тайника и данные сведения переслать заказчику.

В момент оборудования очередной закладки в подъезде многоквартирного дома мужчина был задержан сотрудниками полиции. Он добровольно выдал стражам порядка 18 свертков наркотиков, которые находились в тот момент при нем. Также наркотик был изъят в тех четырех тайниках, которые успел оборудовать закладчик.

Проведенное исследование показало, что изъятое наркотическое средство является героином общей массой более 11 граммов, что является крупным размером.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Суд приговорил виновного к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Суд#Наркотики#Чайковский#Приговор
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