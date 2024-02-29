В Чайковском суд вынес приговор закладчику, у которого обнаружены 22 пакета героина

Как установило следствие, мужчина принял поступившее ему в интернете предложение о реализации запрещенных веществ за гонорар. Он получил от «работодателя» GPS-координаты места, где находилась партия с уже готовыми расфасованными 22 свертками наркотика. Согласно договоренности, фигурант должен был разложить их по различным адресам, сфотографировать, определить координаты, сделать описания места тайника и данные сведения переслать заказчику.