В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Кировском районе Перми планируют запустить три новых автобусных маршрута. Такие планы были озвучены в ходе заседания рабочей группы по развитию маршрутной сети города, сообщает пресс-служба мэрии.
Два новых планируемых маршрута создадут дополнительную связь с центром города. Ещё один станет внутрирайонным и заменит собой районные маршрутные такси. Эти изменения позволят охватить улицы Магистральную, Кировоградскую и Сивашскую, где общественного транспорта сейчас нет, отмечают в администрации.
Также на маршруте №6 рассматривается возможность увеличения количества рейсов, а на маршруте №15 ввод автобусов особо большого класса.