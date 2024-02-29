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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута

В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута

29 февраля 2024, 12:50
Фото: properm.ru
Два планируются до центра города и один будет внутрирайонным

В Кировском районе Перми планируют запустить три новых автобусных маршрута. Такие планы были озвучены в ходе заседания рабочей группы по развитию маршрутной сети города, сообщает пресс-служба мэрии.

Два новых планируемых маршрута создадут дополнительную связь с центром города. Ещё один станет внутрирайонным и заменит собой районные маршрутные такси. Эти изменения позволят охватить улицы Магистральную, Кировоградскую и Сивашскую, где общественного транспорта сейчас нет, отмечают в администрации.

Также на маршруте №6 рассматривается возможность увеличения количества рейсов, а на маршруте №15 ввод автобусов особо большого класса.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Транспорт#Автобусный маршрут#Кировский район#Автобусные маршруты
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