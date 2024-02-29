В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута

Два новых планируемых маршрута создадут дополнительную связь с центром города. Ещё один станет внутрирайонным и заменит собой районные маршрутные такси. Эти изменения позволят охватить улицы Магистральную, Кировоградскую и Сивашскую, где общественного транспорта сейчас нет, отмечают в администрации.