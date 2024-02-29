В Кизеле пермяк ножом ударил полицейского в лицо

Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого пермяка. Мужчина, находящийся в розыске, в подъезде жилого дома в Кизеле пытался проникнуть в квартиру к родственникам сожительницы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции при попытке пресечь его действия, подверглись нападению. Мужчина напал на одного из правоохранителей и нанес ему ножом резаную рану лица. Пермяк признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.