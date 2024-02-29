В Кизеле пермяк ножом ударил полицейского в лицо

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Три уголовных дела рассмотрено судами края по случаям применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого пермяка. Мужчина, находящийся в розыске, в подъезде жилого дома в Кизеле пытался проникнуть в квартиру к родственникам сожительницы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции при попытке пресечь его действия, подверглись нападению. Мужчина напал на одного из правоохранителей и нанес ему ножом резаную рану лица. Пермяк признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Аналогичное дело рассмотрено Ординским районный судом (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) в отношении 62-летнего местного жителя. Осужденный был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. За рулем он был нетрезвым и, выражая свое недовольство, высказал угрозу применения насилия в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы. Суд назначил подсудимому штраф в размере 20 тыс. рублей.
Приговором Свердловского районного суда осужден 42-летний мужчина, который проигнорировал требования полицейских об остановке автомобиля, увеличил скорость и продолжил движение. После задержания он оказал сопротивление сотрудникам. Причинил одному из них травму. Виновный осужден к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.