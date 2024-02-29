В Мотовилихе построят студенческий кампус с тремя тематическими зонами

Проект «Студенческий кампус Мотовилихи» будет находиться в пространстве по ул. Крупской и Бульвару Гагарина. Власти планируют организовать тут три зоны — «Территория просвещения», «Территория развития» и «Территория спорта». В Мотовилихе появятся воркаут-зона, универсальная спортивная площадка, сценический комплекс, места для отдыха и проведения мероприятий и арт-объекты. В пресс-службе администрации Перми в середине февраля уточняли, что обустроить тематические зоны хотят до 2026 года.