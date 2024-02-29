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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Студенческий кампус с тематическими зонами появится в Мотовилихинском районе

В Мотовилихе построят студенческий кампус с тремя тематическими зонами

29 февраля 2024, 05:37
Фото: Google Maps

Студенческий кампус с тематическими зонами появится в Мотовилихинском районе

Также чиновники заявляют о планах ремонта скверов.

В Перми в этом году начнется подготовка к обустройству студенческого кампуса и исторического кластера в Мотовилихинском районе. Оба проекта являются приоритетными, сообщили в пресс-службе городской думы.

Проект «Исторический кластер „Старая Мотовилиха“» направлен на сохранение исторической памяти и развитие рекреационного района. В него входят ремонт сквера имени Борцов Революции возле диорамы, склона горы Вышка, а также капремонт скверов на ул. Хрустальная и Уральская. Кроме того, будет проведен текущий ремонт Дома Связи (ул. Уральская, 36) и благоустроена территория у Мотовилихинского пруда.

Проект «Студенческий кампус Мотовилихи» будет находиться в пространстве по ул. Крупской и Бульвару Гагарина. Власти планируют организовать тут три зоны — «Территория просвещения», «Территория развития» и «Территория спорта». В Мотовилихе появятся воркаут-зона, универсальная спортивная площадка, сценический комплекс, места для отдыха и проведения мероприятий и арт-объекты. В пресс-службе администрации Перми в середине февраля уточняли, что обустроить тематические зоны хотят до 2026 года.

Ранее стало известно о строительстве межвузовского кампуса мирового уровня в Камской долине. Его желают реализовать до конца 2026 года.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Студенческий кампус#Студенты
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