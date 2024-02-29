В одном из округов Прикамья частично компенсируют проезд для школьников и студентов

Депутатами Соликамского округа принято решение компенсировать 50% от стоимости проезда к учебному заведению и обратно по муниципальным маршрутам. «Льгота распространяется на учащихся 10-11 классов и студентов, проживающих в сельских населенных пунктах и обучающихся по очной форме обучения в муниципальных или государственных образовательных организациях округа», говорится в телеграм-канале ведомства.