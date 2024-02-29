properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В одном из округов Прикамья частично компенсируют проезд для школьников и студентов

В одном из округов Прикамья частично компенсируют проезд для школьников и студентов

29 февраля 2024, 05:37
Фото: 1MI
По муниципальным маршрутам будет компенсирована половина стоимости проезда к месту учебы.

В Соликамском городском округе Прикамья частично компенсируют проезд для старшеклассников и студентов, проживающих в сельской местности. Об этом сообщил Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Депутатами Соликамского округа принято решение компенсировать 50% от стоимости проезда к учебному заведению и обратно по муниципальным маршрутам. «Льгота распространяется на учащихся 10-11 классов и студентов, проживающих в сельских населенных пунктах и обучающихся по очной форме обучения в муниципальных или государственных образовательных организациях округа», говорится в телеграм-канале ведомства.

Читайте также:
За год в Перми назначили 18 тысяч штрафов за безбилетный проезд в транспортеВ дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
#Пермь#Лукойл#Контракт#Генеральный директор
Подпишитесь
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
«Привозят только за смертью». СК проверит больницу, где умерла пермячка после ДТП
Сегодня, 03:12
В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить
Сегодня, 03:45
Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд
Сегодня, 04:53
Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово
Сегодня, 04:30
«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия
Вчера, 16:31