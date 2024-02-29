В Перми могут продлить два трамвайных маршрута

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Перми рассматриваются варианты продления двух трамвайных маршрутов: №6 и №12. Об этом говорили в ходе сегодняшнего заседания рабочей группы по развитию маршрутной сети города, сообщает пресс-служба мэрии.
В департаменте транспорта отмечают, что трамвай — это магистральный вид транспорта, который наиболее эффективен для перевозок большого объема пассажиров. Именно трамвайная сеть должна стать основой маршрутной сети в центральном городском ядре.
Рассматривается возможность продления трамвайного маршрута №6 на Красный Октябрь в связи с планируемой застройкой вдоль улиц Дзержинского и Строителей. Это позволит обеспечить дополнительный выезд из микрорайона Парковый.
Кроме того, рассматривается вариант продления трамвайного маршрута №12 до Пермской Ярмарки для снижения нагрузки на маршруты №4 и №7 между центром города и Мотовилихой.