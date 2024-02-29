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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Перми могут продлить два трамвайных маршрута

В Перми могут продлить два трамвайных маршрута

29 февраля 2024, 14:13
Фото: properm.ru
Трамвай власти города продолжают рассматривать как основу маршрутной сети центра города.

В Перми рассматриваются варианты продления двух трамвайных маршрутов: №6 и №12. Об этом говорили в ходе сегодняшнего заседания рабочей группы по развитию маршрутной сети города, сообщает пресс-служба мэрии.

В департаменте транспорта отмечают, что трамвай — это магистральный вид транспорта, который наиболее эффективен для перевозок большого объема пассажиров. Именно трамвайная сеть должна стать основой маршрутной сети в центральном городском ядре.

Рассматривается возможность продления трамвайного маршрута №6 на Красный Октябрь в связи с планируемой застройкой вдоль улиц Дзержинского и Строителей. Это позволит обеспечить дополнительный выезд из микрорайона Парковый.

Кроме того, рассматривается вариант продления трамвайного маршрута №12 до Пермской Ярмарки для снижения нагрузки на маршруты №4 и №7 между центром города и Мотовилихой.

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#Пермская езда#Пермь#Трамвай#Транспорт#Трамваи
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