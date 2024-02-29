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Пермский цирк возглавил директор Воронежского цирка

Пермский цирк возглавил директор Воронежского цирка

29 февраля 2024, 09:19
Фото: личная страница Сергея Блохина в соцсетях
Предыдущий руководитель вышла в декретный отпуск.

В Пермском государственном цирке назначен новый директор. Им теперь руководит Сергей Блохин, указано на сайте учреждения. Как сообщил сам директор изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», он продолжает возглавлять и Воронежский цирк.

Сергей Блохин работает в системе «Росгосцирка» уже 18 лет. Он был главным администратором в Ростовском цирке, а затем заместителем директора в Сочинском.

Осенью прошлого года исполняющей обязанности директора Пермского цирка была назначена главный бухгалтер учреждения Анна Грибова. Предыдущий руководитель Ксения Россихина вышла в декретный отпуск. Кроме того, в 2022 году директором цирка некоторое время был бывший министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский.

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#Общество#Кадровые перестановки#Цирк#Пермь#Пермский цирк
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