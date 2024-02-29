Пермский цирк возглавил директор Воронежского цирка

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Пермском государственном цирке назначен новый директор. Им теперь руководит Сергей Блохин, указано на сайте учреждения. Как сообщил сам директор изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», он продолжает возглавлять и Воронежский цирк.
Сергей Блохин работает в системе «Росгосцирка» уже 18 лет. Он был главным администратором в Ростовском цирке, а затем заместителем директора в Сочинском.
Осенью прошлого года исполняющей обязанности директора Пермского цирка была назначена главный бухгалтер учреждения Анна Грибова. Предыдущий руководитель Ксения Россихина вышла в декретный отпуск. Кроме того, в 2022 году директором цирка некоторое время был бывший министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский.