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В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить

В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить

29 февраля 2024, 03:45
Фото: t.me/permjtop
Нападавшего скрутили прохожие.

В Пермском крае возле Чайковского индустриального колледжа мужчина бросался на прохожих с топором. Инцидент случился 27 февраля. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина в футболке бежит с топором по дороге — его снимают на видео. Парни, стоящие за камерой, не испуганы и даже смеются, но держатся на расстоянии.

Затем мужчина подходит к одному из парней и что-то невнятно кричит, однако можно различить слово «убью». Мужчина подходит и замахивается топором, но его удается скрутить.

В МВД отметили, что сообщение об инциденте поступало в полицию — местные жители говорили о том, что неизвестный бегает с топором и ведет себя агрессивно. На место выехали силовики — нападавшего задержали. Его передали медикам, сообщает perm.aif.ru.

Видео: t.me/permjtop
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