В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить

В Пермском крае возле Чайковского индустриального колледжа мужчина бросался на прохожих с топором. Инцидент случился 27 февраля. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина в футболке бежит с топором по дороге — его снимают на видео. Парни, стоящие за камерой, не испуганы и даже смеются, но держатся на расстоянии.