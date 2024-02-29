В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
В Пермском крае возле Чайковского индустриального колледжа мужчина бросался на прохожих с топором. Инцидент случился 27 февраля. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина в футболке бежит с топором по дороге — его снимают на видео. Парни, стоящие за камерой, не испуганы и даже смеются, но держатся на расстоянии.
Затем мужчина подходит к одному из парней и что-то невнятно кричит, однако можно различить слово «убью». Мужчина подходит и замахивается топором, но его удается скрутить.
В МВД отметили, что сообщение об инциденте поступало в полицию — местные жители говорили о том, что неизвестный бегает с топором и ведет себя агрессивно. На место выехали силовики — нападавшего задержали. Его передали медикам, сообщает perm.aif.ru.