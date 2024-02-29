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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В пермском микрорайоне Новобродовский построят пожарное депо за 72 миллиона рублей

В пермском микрорайоне Новобродовский построят пожарное депо за 72 миллиона рублей

29 февраля 2024, 06:13
Фото: 1MI
Объект необходимо будет сдать до конца года.

Краевое минзакупок объявило конкурс на право строительства пожарного депо в микрорайоне Новобродский Свердловского района Перми. На информацию на сайте госзакупок первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Согласно техзаданию, объект расположится на ул. Ореховой. Объект должен включать пожарное депо на два выезда и учебную башню. В рамках реализации проекта подрядчику предстоит смонтировать инженерные сети и благоустроить территорию. К работам необходимо приступить 27 марта этого года, а сдать объект 26 декабря 2024 года.

Максимальная цена контракта определена в 72,3 млн руб. Итоги конкурса подведут 15 марта.

#Экономика#Конкурс#Пожар#Мчс#Гу мчс#Инфраструктура
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