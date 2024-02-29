В пермском микрорайоне Новобродовский построят пожарное депо за 72 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Краевое минзакупок объявило конкурс на право строительства пожарного депо в микрорайоне Новобродский Свердловского района Перми. На информацию на сайте госзакупок первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Согласно техзаданию, объект расположится на ул. Ореховой. Объект должен включать пожарное депо на два выезда и учебную башню. В рамках реализации проекта подрядчику предстоит смонтировать инженерные сети и благоустроить территорию. К работам необходимо приступить 27 марта этого года, а сдать объект 26 декабря 2024 года.
Максимальная цена контракта определена в 72,3 млн руб. Итоги конкурса подведут 15 марта.