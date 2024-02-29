В пермском микрорайоне Новобродовский построят пожарное депо за 72 миллиона рублей

Согласно техзаданию, объект расположится на ул. Ореховой. Объект должен включать пожарное депо на два выезда и учебную башню. В рамках реализации проекта подрядчику предстоит смонтировать инженерные сети и благоустроить территорию. К работам необходимо приступить 27 марта этого года, а сдать объект 26 декабря 2024 года.