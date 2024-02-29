properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Суд отправил российского военного в колонию за отказ ехать на СВО

В России осудили военного за отказ ехать на СВО. Как его наказали?

29 февраля 2024, 04:23
Фото: 1MI

Суд отправил российского военного в колонию за отказ ехать на СВО

Мужчина еще может обжаловать приговор.

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который отказался ехать на специальную военную операцию. Мужчину приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Срок по статье, по которой его судили, составляет от 2 до 3 лет.

Военный отказался выполнять приказ командира 22 ноября 2023 года. В этот момент рядом находились сослуживцы. Суд учел, что своими действиями военный поставил под сомнение принцип единоначалия, что негативно повлияло на состояние воинской дисциплины в коллективе.

Вдобавок, отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в период частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации продолжает действовать до сих пор, несмотря на то, что призыв по мобилизации был осенью 2022 года.

Судя по картотеке суда, дело было зарегистрировано 20 февраля 2024 года. Судебное заседание назначили на 26 февраля — в тот же день судья вынес приговор. Он еще не вступил в силу — приговор можно обжаловать.

Почему указ о частичной мобилизации действует, если призыв завершен? Объяснение Минобороны РФ
Узнать подробнее
#Суд#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
«Привозят только за смертью». СК проверит больницу, где умерла пермячка после ДТП
Сегодня, 03:12
В Пермском крае мужчина кидался на людей с топором и угрожал убить
Сегодня, 03:45
Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд
Сегодня, 04:53
Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово
Сегодня, 04:30
«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия
Вчера, 16:31