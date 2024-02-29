В России осудили военного за отказ ехать на СВО. Как его наказали?

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который отказался ехать на специальную военную операцию. Мужчину приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Срок по статье, по которой его судили, составляет от 2 до 3 лет.
Военный отказался выполнять приказ командира 22 ноября 2023 года. В этот момент рядом находились сослуживцы. Суд учел, что своими действиями военный поставил под сомнение принцип единоначалия, что негативно повлияло на состояние воинской дисциплины в коллективе.
Вдобавок, отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в период частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации продолжает действовать до сих пор, несмотря на то, что призыв по мобилизации был осенью 2022 года.
Судя по картотеке суда, дело было зарегистрировано 20 февраля 2024 года. Судебное заседание назначили на 26 февраля — в тот же день судья вынес приговор. Он еще не вступил в силу — приговор можно обжаловать.