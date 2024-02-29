В состав Наблюдательного совета пермского госуниверситета вошел Андрей Кузяев

Также в состав наблюдательного совета ПГНИУ вошёл почетный профессор Пермского университета и почетный гражданин Перми, выпускник экономического факультета Пермского университета Андрей Кузяев. Об этом на заседании Ученого совета ПГНИУ объявил и. о. ректора Игорь Германов. «Полагаю, что включение новых кандидатур в состав управляющих органов даст нам новые возможности», — отметил исполняющий обязанности ректора.