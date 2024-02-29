В состав Наблюдательного совета пермского госуниверситета вошел Андрей Кузяев

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ в состав наблюдательного совета ПГНИУ включены двое представителей ведомства, сообщили журналисту Properm.ru в вузе.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев курирует деятельность департамента государственной политики в сфере высшего образования и департамента координации деятельности образовательных организаций, а также реализацию программы «Приоритет 2030». Аслан Канукоев возглавляет департамент экономической политики.
Также в состав наблюдательного совета ПГНИУ вошёл почетный профессор Пермского университета и почетный гражданин Перми, выпускник экономического факультета Пермского университета Андрей Кузяев. Об этом на заседании Ученого совета ПГНИУ объявил и. о. ректора Игорь Германов. «Полагаю, что включение новых кандидатур в состав управляющих органов даст нам новые возможности», — отметил исполняющий обязанности ректора.