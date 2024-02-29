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Published Сегодня, 05:29

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В субботу пермяки смогут пообщаться со звездами российского хоккея

В субботу пермяки смогут пообщаться со звездами российского хоккея

29 февраля 2024, 05:29
Фото: минспорта Пермского края
Олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов и другие спортсмены проведут мастер-класс, пообщаются с желающими и станут участниками гала-матча.

Пермь 2 марта посетят Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский и другие именитые хоккеисты. О программе звезд российского хоккея в субботу рассказывают в краевом минспорта.

Утром спортсмены проведут мастер-класс для юных хоккеистов. Встреча с воспитанниками школ и секций хоккея запланирована на 10:00 в УДС «Молот».

После этого титулованные хоккеисты встретятся с болельщиками и поклонниками хоккея, на которой расскажут о своем пути, а также поделятся секретами своего успеха. Общение состоится в Региональном молодежном центре (ул. Комсомольский проспект, 53) в 15:00.

В 17:00 звездные хоккеисты примут участие в открытии матчей среди детей с ограниченными возможностями здоровья. На катке перед Театром сыграют команды по следж-хоккею и слабовидящие ребята.

После них на лед выйдут сами олимпийские чемпионы. В рамках гала-матча, который состоится на катке перед Театром, звездной команде под названием «Калийщик» будет противостоять команда «Губерния». Поддержать команды могут все желающие, вход на трибуны свободный.

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#Спорт#Хоккей#Мастер-класс
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