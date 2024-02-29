В субботу пермяки смогут пообщаться со звездами российского хоккея

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Пермь 2 марта посетят Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский и другие именитые хоккеисты. О программе звезд российского хоккея в субботу рассказывают в краевом минспорта.
Утром спортсмены проведут мастер-класс для юных хоккеистов. Встреча с воспитанниками школ и секций хоккея запланирована на 10:00 в УДС «Молот».
После этого титулованные хоккеисты встретятся с болельщиками и поклонниками хоккея, на которой расскажут о своем пути, а также поделятся секретами своего успеха. Общение состоится в Региональном молодежном центре (ул. Комсомольский проспект, 53) в 15:00.
В 17:00 звездные хоккеисты примут участие в открытии матчей среди детей с ограниченными возможностями здоровья. На катке перед Театром сыграют команды по следж-хоккею и слабовидящие ребята.
После них на лед выйдут сами олимпийские чемпионы. В рамках гала-матча, который состоится на катке перед Театром, звездной команде под названием «Калийщик» будет противостоять команда «Губерния». Поддержать команды могут все желающие, вход на трибуны свободный.