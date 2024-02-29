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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В центре Перми не работает светофор. Чиновники не могут объяснить почему

В центре Перми не работает светофор. Чиновники не могут объяснить почему

29 февраля 2024, 09:44
Фото: properm.ru
По словам очевидца, светофор не работает больше двух дней.

Сегодня, 29 февраля около 9.30, на перекрестке улиц Петропавловской и Осинской не работал светофор. Такая картина наблюдается уже второе утро подряд, сообщил очевидец корреспонденту Properm.ru.

В пресс-службе Центра безопасности дорожного движения Пермского края прокомментировали ситуацию. «Данный светофор находится не на муниципальном балансе, а на балансе частной компании. У нас нет права раскрывать причину его неисправности. Прокомментировать ситуацию мы не можем», — сказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Properm.ru. Также в ЦБДД сообщили, что в настоящий момент светофор работает исправно.

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#Безопасность#Светофор#Неисправность#Прикамье#Город#Дорожное движение#Проблема#Цбдд
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