В центре Перми не работает светофор. Чиновники не могут объяснить почему

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Сегодня, 29 февраля около 9.30, на перекрестке улиц Петропавловской и Осинской не работал светофор. Такая картина наблюдается уже второе утро подряд, сообщил очевидец корреспонденту Properm.ru.
В пресс-службе Центра безопасности дорожного движения Пермского края прокомментировали ситуацию. «Данный светофор находится не на муниципальном балансе, а на балансе частной компании. У нас нет права раскрывать причину его неисправности. Прокомментировать ситуацию мы не можем», — сказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Properm.ru. Также в ЦБДД сообщили, что в настоящий момент светофор работает исправно.