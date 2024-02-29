В центре Перми не работает светофор. Чиновники не могут объяснить почему

В пресс-службе Центра безопасности дорожного движения Пермского края прокомментировали ситуацию. «Данный светофор находится не на муниципальном балансе, а на балансе частной компании. У нас нет права раскрывать причину его неисправности. Прокомментировать ситуацию мы не можем», — сказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Properm.ru. Также в ЦБДД сообщили, что в настоящий момент светофор работает исправно.