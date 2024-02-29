Вкладчикам «Киви банка» начали выплачивать возмещения

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») с сегодняшнего дня, 29 февраля, начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам АО «КИВИ Банк». Они будут проводиться через ПАО «Банк Уралсиб», действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.
В пресс-службе АСВ сообщают, что для получения страхового возмещения вкладчику нужно обратиться в отделение «Уралсиба», предъявить паспорт и заполнить форму заявления о выплате возмещения, предоставляемую банком. Вкладчики, живущие в тех городах, где нет подразделений банка-агента, должны направить заявления о выплате возмещения в АСВ по почте по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Помимо этого, с 19 марта текущего года вкладчики «Киви банка» смогут оформить заявление о выплате возмещения в онлайн-режиме — на сайте АСВ или портале «Госуслуги».
Выплаты вкладчикам будут проводиться до завершения ликвидации «Киви банка». Согласно реестру обязательств «Киви банка», за выплатой страхового возмещения на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков. Оно будет выплачиваться в 45 регионах России.
Неделю назад, 21 февраля, стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у QIWI. По информации регулятора, кредитная организация систематически нарушала закон по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.