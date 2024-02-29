Вкладчикам «Киви банка» начали выплачивать возмещения

В пресс-службе АСВ сообщают, что для получения страхового возмещения вкладчику нужно обратиться в отделение «Уралсиба», предъявить паспорт и заполнить форму заявления о выплате возмещения, предоставляемую банком. Вкладчики, живущие в тех городах, где нет подразделений банка-агента, должны направить заявления о выплате возмещения в АСВ по почте по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Помимо этого, с 19 марта текущего года вкладчики «Киви банка» смогут оформить заявление о выплате возмещения в онлайн-режиме — на сайте АСВ или портале «Госуслуги».