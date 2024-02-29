Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки

Президент обратил внимание, что Россия столкнулась с падением рождаемости на фоне того, что люди откладывают рождение детей на потом. Также острой проблемой являются невысокие зарплаты, в том числе, и у многодетных. Проблема бедности затрагивает около 9% семей, среди многодетных семей — около 30%. Владимир Путин заявил, что к 2030 году уровень бедности в России должен снизиться до 7%, а у многодетных семей до 13%.