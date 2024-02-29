properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года

Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки

29 февраля 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney

Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года

В своем выступлении президент озвучил меры поддержки семей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу семейной ипотеки. Льготная ставка 6% сохранится для семей с детьми в возрасте до шести лет до 2030 года. Об этом он заявил сегодня, 29 февраля, во время послания Федеральному собранию. Также до 2030 года будет продлена программа материнского капитала. Для поддержки семей с детьми и повышения рождаемости будет запущен новый национальный проект «Семья».

Президент обратил внимание, что Россия столкнулась с падением рождаемости на фоне того, что люди откладывают рождение детей на потом. Также острой проблемой являются невысокие зарплаты, в том числе, и у многодетных. Проблема бедности затрагивает около 9% семей, среди многодетных семей — около 30%. Владимир Путин заявил, что к 2030 году уровень бедности в России должен снизиться до 7%, а у многодетных семей до 13%.

Читайте также:
В пермском кинотеатре покажут послание Владимира Путина Федеральному собраниюПермский цирк возглавил директор Воронежского циркаВладимир Путин выступает перед Федеральным Собранием. Прямая трансляция
#Общество#Владимир Путин#Семья#Президент#Президент россии
Подпишитесь
Бывшему руководителю управления автодорог Прикамья продлили домашний арест
Сегодня, 09:53
Пермский цирк возглавил директор Воронежского цирка
Сегодня, 09:19
Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ
Сегодня, 10:17
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
В состав Наблюдательного совета пермского госуниверситета вошел Андрей Кузяев
Сегодня, 07:33