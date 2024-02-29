Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки

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Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу семейной ипотеки. Льготная ставка 6% сохранится для семей с детьми в возрасте до шести лет до 2030 года. Об этом он заявил сегодня, 29 февраля, во время послания Федеральному собранию. Также до 2030 года будет продлена программа материнского капитала. Для поддержки семей с детьми и повышения рождаемости будет запущен новый национальный проект «Семья».
Президент обратил внимание, что Россия столкнулась с падением рождаемости на фоне того, что люди откладывают рождение детей на потом. Также острой проблемой являются невысокие зарплаты, в том числе, и у многодетных. Проблема бедности затрагивает около 9% семей, среди многодетных семей — около 30%. Владимир Путин заявил, что к 2030 году уровень бедности в России должен снизиться до 7%, а у многодетных семей до 13%.