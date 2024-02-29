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Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием. Прямая трансляция

Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием. Прямая трансляция

29 февраля 2024, 08:51
Фото: Kremlin.ru
Трансляция выступления должна начаться в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в 12:00 по московскому времени выступит с посланием перед Федеральным Собранием. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выступление будет длиться «больше часа».

Путин уточнял, что в послании будут поставлены задачи минимум на ближайшие шесть лет, однако конкретики пока нет. Собрание президента к собранию является ежегодным. На мероприятие также приезжают представители из регионов.

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