Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием. Прямая трансляция

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Президент России Владимир Путин 29 февраля в 12:00 по московскому времени выступит с посланием перед Федеральным Собранием. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выступление будет длиться «больше часа».
Путин уточнял, что в послании будут поставлены задачи минимум на ближайшие шесть лет, однако конкретики пока нет. Собрание президента к собранию является ежегодным. На мероприятие также приезжают представители из регионов.